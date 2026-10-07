Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi sonrası belediyeden ilk istifalar geldi

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Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde peş peşe istifalar geldi.

Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrılırken, Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu’nun 9 üyesi de görevlerini bıraktı.

Şair Haydar Ergülen de İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Direktörlüğü’nden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından belediyede ilk istifa Başkanvekili Zafer Levent Yıldır’dan geldi. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” dedi.

Şehir Tiyatroları'nda 9 istifa

Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu’nun 9 üyesi de ortak açıklamayla istifa etti. Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı kurul üyeliklerinden ayrıldı.

Üyeler, ortak açıklamalarında Tugay’ın kararını “İzmirlilerin ve seyircinin iradesini yok sayan” bir karar olarak nitelendirdi. Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması gerektiğini belirten kurul üyeleri, tiyatronun sanat hayatını sürdürmesini engelleyecek girişimlerin karşısında olacaklarını ifade etti.

Şair Haydar Ergülen de İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Levent Üzümcü istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını duyururken Metin Altıok'un "Kanadı Kırık Bir Akşam" adlı şiirinden dizelere yer verdi.

Levent Üzümcü'nün paylaşımında şu dizeler yer aldı:

"Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa

Kara bir suyu

Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya"