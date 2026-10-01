Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretine Özgür Özel'den 'lüzumsuz' yanıtı

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CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis açılışında önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bu ziyaret soruldu. Özel, Tugay'ın ziyareti hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek üzere değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun."

Cemil Tugay'ın ziyaret açıklaması

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Cemil Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."