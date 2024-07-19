Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

Edinilen bilgiye göre; Haydar İnanır, eşinin de evde olduğu anda başına dayadığı silahla hayatına son verdi. Haydar İnanır'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.



İzmir Büyükşehir'den açıklama



İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.