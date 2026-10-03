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Cemil Tugay'ın rozetini Erdoğan mı takacak? Gözler 7 Ekim'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, bu haftaki grup toplantısında rozet takma töreni ile AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesi ile birlikte AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Haber Merkezi
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Cemil Tugay'ın rozetini Erdoğan mı takacak? Gözler 7 Ekim'de
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19 Haziran'da CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay birçok istifa eden CHP'li gibi YENİ Parti'ye katılmamış, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. 

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarını ise yalanlamıştı.

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30 Eylül'de Erdoğan tarafından kabul edildi

Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları 30 Eylül'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından alevlendi. Tugay'ın ADD üyeliğini e-devlet üzerinden silmesi de iddiaları kuvvetlendirdi.

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 Gözler 7 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda

Son olarak Ankara kulisleri Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçeceği ve rozetinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından takılacağı konuşulmaya başlandı. 

Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir'de yerel yönetimi ilk kez AK Parti'ye geçmiş olacak. Diğer bir iddia ise Tugay ile birlikte 2 ilçe başkanının daha AK Parti'ye geçeceği yönünde. 