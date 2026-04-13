Cenazede tokalaşmamışlardı: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Eski TBMM 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü yoğun bakımda önceki gün hayatını kaybetti.

Devlet töreni istemediği yönünde vasiyet bıraktığı belirtilen Cindoruk için Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, kızları ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı için saf tutulduğu sırada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun camiye girdiği sırada, protokolde yan yana geldiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünden geçerken toklaşmadığı görüldü.

Görüntüler kamuoyunda gündem olurken Özel'den de açıklama geldi. Törenin ardından '"ara seçim" turu kapsamında Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret eden Özel'e, gazeteciler tarafından, "Sabah Sayın Cindoruk'un cenaze töreninde de beraberdiniz, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu da aslında aynı noktada sizinle beraber saf tuttu fakat önünüzden geçerken sizlere selam vermedi, nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?" sorusu yöneltildi.

Özgür Özel ise soruya şöyle yanıt verdi:

"Şöyle, Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Bir cenaze ortamı çok kalabalık, bir de her girene haklı olarak ki Sayın Genel Başkan müdahalesiyle o iş düzeldi; arkada bir bariyer koymuşlar Meclis Başkanı katılacak diye, vatandaşı Hüsamettin Cindoruk gibi devlet töreni istemeyip millet töreni isteyen birisinin cenazesinde vatandaşı protokolün olduğu yere sokmuyorlar herkes bağırış çağırış falan vardı o sırada yani Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz."