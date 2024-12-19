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"ÇENGEL-12" operasyonunda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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"ÇENGEL-12" operasyonunda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa’da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması;

Bakan Yerlikaya, “Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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