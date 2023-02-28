Cengiz Holding Adıyaman'a prefabrik kent kuruyor

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, mart ayının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen kentte, 100 konteyner ve 120 prefabrik yapı, sosyalleşme alanları, çocuk oyun alanları ve yemekhane bulunacak.

Adıyaman'da 40 bin metrekarelik alana kurulan prefabrik kent, büyüklükleri 21 ila 36 metrekare arasında değişen yapılardan oluşacak. 1+1 daire formunda tasarlanan yapılar, içinde banyo, tuvalet, mutfak da yer alacak şekilde ihtiyaçları karşılayacak. Gelecek haftadan itibaren afetzedelerin aşamalı olarak yerleşmeye başlayacağı yapılar, mart ayının ikinci yarısında tamamlanacak.

Grup şirketleri Eti Bakır, Eti Alüminyum, Cengiz Enerji, Cengiz İnşaat ve iştirakleri Kalehan Enerji, İGA, Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) ve Meram Elektrik Dağıtım (MEDAŞ) ile depremin ilk gününden bu yana maden işletmelerinde çalışan uzman ekipleri ve iş makineleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek olan Cengiz Holding, içinde AFAD'ın açıkladığı ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 90 tırı deprem bölgesine ulaştırdı.

Depremin ilk haftasından itibaren Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'taki 5 biner kişilik yemek çadırlarında her gün toplam 20 bin kişiye sıcak yemek servisi yapan şirket, İslahiye ve Hatay'a ise 2 ekmek fabrikası desteği sağladı.

AFAD ve Ahbap'a toplamda 3 milyar liralık nakdi destekte bulunan Cengiz Holding, makine satın alarak kendi dikmeye başladığı çadırlarla da geçici barınma ihtiyacına çözüm üretmeye çalışıyor.