Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Ankara’da katılacağı etkinlik için yola çıktığı sırada trafik kazasına karıştı. Konya yolu üzerinde meydana gelen kazada Kurtoğlu’nun bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sanatçıyı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Cengiz Kurtoğlu’nun konseri ayağındaki çatlak nedeniyle ertelendi

Gerçekleştirilen tetkiklerde Kurtoğlu’nun ayağında çatlak tespit edildiği belirtildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, tedbir amaçlı olarak bir süre dinlenmesi önerildi. Bu gelişmeler üzerine Cengiz Kurtoğlu’nun 16 Haziran Salı günü Ankara’da sahne alması planlanan konseri ileri bir tarihe ertelendi.

Kazanın ardından sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle...” ifadelerine yer verildi.