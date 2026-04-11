Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi icradan satışa çıktı

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve gişede önemli başarı elde eden biyografi filmi, İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İdaresi tarafından yürütülen ihale sürecine dahil edildi.

21 milyon TL değer belirlendi

Hürriyet'in haberine göre 2019 yılında vizyona giren ve Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından gerçekleştirilen yapım için 21 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Banka borçları nedeniyle satışa çıkarılan filmin hakları için ilk açık artırmanın 5 Mayıs tarihinde yapılacağı bildirildi.

Yapımcı yaşadığı süreci daha önce açıklamıştı

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, daha önce yaptığı açıklamalarda içinde bulunduğu mali sıkıntılara değinmişti. Yüksek bütçeyle hazırlanan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin, sanatçının mirasçıları tarafından açılan dava nedeniyle vizyona girememesi sonrası yapım şirketinin ekonomik zorluk yaşadığı ifade edildi. Banka kredilerinin geri ödenememesi üzerine Uslu’nun süreci doğruladığı belirtildi.

Bir sporcunun ötesine geçen hikâye

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi, yalnızca bir spor biyografisi olmanın ötesinde, Bulgaristan’daki baskıcı yönetimden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve yaşadığı süreçle uluslararası alanda dikkat çeken bir sporcunun hayatını konu alıyor.

Filmde, Naim Süleymanoğlu’nun 15 yaşında kırdığı ilk dünya rekorundan başlayan kariyer yolculuğu ele alınıyor. Üç farklı olimpiyatta kazanılan altın madalyalar ve uluslararası arenada elde edilen başarılar yapımda önemli bir yer tutuyor.

Uluslararası mücadeleye de yer veriliyor

Yapımda ayrıca Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik politikalara karşı yürütülen mücadele ve bu sürecin uluslararası boyutu da anlatılıyor. Dijital platformlarda izlenmeye devam eden film, Türk sinemasında son yıllarda öne çıkan biyografi yapımları arasında gösteriliyor.