Cep telefonlarındaki verginin düşürülmesi için kanun teklifi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sundu.

Ağbaba, cep telefonlarındaki vergilerin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklifte şunları kaydetti:

“Günümüz dünyasının en önemli iletişim araçlarının başında akıllı cep telefonları gelmektedir. Akıllı cep telefonları, yurt içinde üretilebildiği gibi ithalat ile yurt dışından da tedarik edilebilmektedir. Döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları cep telefonu fiyatlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları sonucu artık temel bir ihtiyaç iletişim aracı olan akıllı cep telefonlan vatandaş tarafından ulaşılamayacak fiyatlara yükselmiştir. Bir emekli, bir öğrenci, asgari ücretli veya bir ev hanımı için e-Devlet'e ulaşım gibi tüm resmi işler için akıllı cep telefonları gereklidir. Akıllı cep telefonları artık bir lüks halinden çıkıp en temel zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir.

18 Nisan 2022 günlü 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile cep telefonu teslimlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut Kanunda 1.500 TL'ye kadar cep telefonlarından %25, 1.500 TL ile 3.000 TL arasındaki cep telefonlarından %40 ve 3.000TL'yi aşan cep telefonlarından %50 oranında vergi alınmaktadır. Bu vergi oranları oldukça yüksektir ve bu fiyatlar günümüzün çok gerisinde kalmıştır. Mevcut Kanuna göre 3.000 TL'yi aşan cep telefonlarından %50 oranında Özel Tüketim Vergisi alınıyor fakat günümüzde artan dolar kurunun artışı ile cep telefonu fiyatları çok fazla yükselmiştir. 3.000 TL’ye cep telefonu almak imkansız. 10.000 TL altında cep telefonu bulunmuyor. Hatta fiyatı 50-60 binlere kadar cep telefonu fiyatları bulunmaktadır.

"Vatandaşların farklı yollara başvuruyor"

Bu yüksek orandaki vergilendirmeler vatandaşların farklı yollara başvurmasına sebep olmuştur. Vatandaşlar Türkiye'deki aşırı vergi uygulamalarından kaçınmak amaçlı yurt dışından telefon getirmektedir. Vatandaş yurt dışından getirilen cep telefonlarına harç ve Özel İletişim Vergisi eklendiğinde dahi Türkiye'de satışa sunulan fiyattan daha uyguna temin etmektedir. Türkiye'deki aşırı vergilendirme ile yurt dışından cep telefonu getirilmesi ülkede vergi kaybına yol açmaktadır. Bu vergilendirme sistemi hem vatandaşa hem de ülkeye zarar vermektedir. Cep telefonlarının yanında bilgisayar ve elektronik eşyaların fiyatları da döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları ile aşırı şekilde yükselmiştir. Vergilendirmedeki aşırı artış vatandaşın bilgisayar ve teknoloji ürünlerine ulaşımı da engellemektedir.

Cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerden alınan vergiler kaldırılmalı ya da vatandaşın ulaşabileceği şekilde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi indirimi yapılmalıdır. İşbu Kanun Teklifiyle Özel Tüketim Vergilerinde indirim yapılarak cep telefonu fiyatlarının indirilmesi amaçlanmaktadır."