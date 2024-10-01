Cep telefonu alan daraltması yapıldı: Narin Güran'dan 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluştu mu?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül günü dere yatağında çuval içinde bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor.

Eğertutmaz Deresi ile köyün alt kısmındaki pamuk ve mısır tarlalarının bulunduğu ovayı gören askeri üsse ait Şahin Gözü adı verilen kamera görüntüleri ile Narin’in son olarak olay günü 15.15’te görüldüğü okul ve korucu kulesine ait kamera görüntüleri, çözümü için gönderilen TÜBİTAK’ta inceleniyor.

Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarındaki görüntüsü çıktı

Gönderilen kamera görüntüleri kurulan 6 kişilik ekiple incelenirken, ilk bulgular ortaya çıkmaya başladı. Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Bu kişilerin kim olduğu incelemeye alınırken Habertürk'te yer alan habere göre Narin’in cesedini taşıyıp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar’ın da dere kenarında görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.

Cep telefonlarına alan daraltması

TÜBİTAK’tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu beklenirken, dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı.

Amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar 18 dakika yan yana mıydı?

Getirilen uzman ekiple Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı cep telefonu kayıtlarının cell track verileri alındı. Yapılan titiz çalışmalarda, amca Salim ile Nevzat’ın kullandığı cep telefonlarının ilk saat 15.21’de aynı bölgede yakınlaşmaya başladıkları görüldü.

Alan daraltma çalışmasında bu ikilinin saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldiği verilere ulaşıldı. Ulaşılan bu verilere göre Salim ile Nevzat’ın 18 dakika yan yana oldukları düşünülüyor.

Narin'in görüntüsünden 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluştu

Bu alan daraltması dosyaya girerken Narin Güran’ın görüntüsü en son 15.15’de okulun güvenlik kamerasına takılmıştı. Elde edilen sinyal bilgilerine göre Narin’in güvenlik kamerasına takılan görüntüsünden 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın buluştuğu belirtiliyor.

Narin görmemesi gereken ne gördü?

Yapılan tüm çalışmaların ardından Narin’in görüldüğü 15.15’ten sonra çok kısa bir süre sonra öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Nevzat ile amca Salim’in cep telefonu sinyalleri önemli kayıt oluştururken, Narin’in neden ve kim tarafından öldürüldüğünü tespit edilmek için titiz çalışma sürdürülüyor. Görmemesi gereken bir olayı gördüğü için Narin’in öldürüldüğü düşünülürken, ortaya çıkacak TÜBİTAK’ın görüntü analiz raporu soruşturma da yön verecek.