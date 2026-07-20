Çerçeve yasa görüşmeleri: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "çerçeve yasa" görüşmeleri kapsamında 21 Temmuz Salı günü MHP ve DEM Parti'nin Meclis'te bulunan gruplarını ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un ayrıca o gün saat 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceği belirtildi. Kurtulmuş'un çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etti

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın, yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Ayrıca DEM Parti heyeti yasal düzenlemeyi görüşmek üzere İmralı'ya gitti.