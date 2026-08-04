Çerçeve yasa imzaya açıldı; teklifin ilk imza sahibi Bahçeli

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BESTİ KARALAR / ANKARA

Terörsüz Türkiye sürecinde dün gün boyu görüşme trafiği yaşandı. Hafta sonu İmralı’ya giden DEM heyeti, Abdullah Öcalan’ın açıklamasını yazılı olarak duyurdu. TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile yaklaşık 3.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Süreç yasası ile ilgili Meclis takvimi gözden geçirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün, teklif ile ilgili muhalefet partilerini ziyaret etti.

Perşembe günü Adalet Komisyonu’nda görüşülecek

Muhalefet partilerinin bilgilendirilmesinin ardından, teklifin Perşembe günü Adalet Komisyonu’nda, hafta sonu da genel kurul da görüşülmesi planlanıyor.

Çerçeve yasada şu maddeler yer alacak:

■ PKK terör örgütünün kendini fesh ettiği yasaya girecek.

■ Çerçeve yasanın amaç, kapsam, tanımı yapılacak. Sürecin hukuki alt yapısı anlatılacak.

■ Örgütün silah bırakmasının teyidi, soruşturma ve kovuşturmaların nasıl yürütüleceği, ceza infazına ilişkin esaslar ile denetim mekanizmalarını düzenleyen hükümlerden oluşacak.

■ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu kurulacak.

■ TBMM’de süreci izlemek üzere milletvekillerinden oluşacak özel bir komisyon kurulacak.

■ Düzenlemeden yararlanacak örgüt üyeleri için süre sınırı getirilecek. Bu sürenin bir olması ve bir kereye mahsus 6 ay uzatılması öngörülüyor.

■ Teklifin gerekçe ve tanımlar bölümünde "PKK-KCK" ifadesi açık şekilde yer alacak, böylece başka örgütlerin düzenleme kapsamına girmesi önlenecek.