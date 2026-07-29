"Çerçeve yasa" Meclis'e geliyor: İşte 6 soruda teklifin ayrıntıları

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AK Parti Grubu’nda çerçeve yasa teklifine son şeklini vermek üzere çalışmalar sürüyor.

ANKA'nın haberine göre AK Parti’nin dün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a genel çerçeveyle ilgili bilgi verildi.

Teklifin konu başlıklarında uzlaşma sağlanmasından sonra Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan grup koordinatörlerinin bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün veya perşembe günü sunulması beklenen teklifin gelecek hafta başında komisyonda, ardından da bekletilmeden Genel Kurul’da görüşülerek çıkarılması yönünde planlama yapılıyor.

Teklif kaç maddeden oluşacak?

Şu ana kadar kulislere teklifteki madde sayısına ilişkin farklı bilgiler yansıdı.

Bunun teknik olarak henüz kesinlik kazanmamasından kaynaklandığını belirten yetkililer, temaslar devam ettiği sürece değişiklikler olabileceğine işaret ediyor.

Ne zaman yürürlüğe girecek, geçerlilik süresi ne olacak?

Şu anda üzerinde çalışılan taslağa göre, kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. 'Geçici ve müstakil bir kanun' olacağı belirtilen kanun teklifinin geçerlilik süresinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Yasayla hangi mekanizmalar devreye alınacak?

Kanun yürürlüğe girdikten sonra güvenlik bürokrasisinden süreci izleyecek, raporlayacak 'silah bırakmanın ve örgütün kendini feshinin takibini gerçekleştirecek' bir kurul devreye girecek.

Bu kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanların da yer alması konusunda müzakereler sürüyor. Kurul, kendi denetim sistematiği içinde çalışacak. Kurulun aradaki işlemlerin denetleyicisi ve takip edicisi olması planlanıyor.

Ayrıca TBMM Başkanlığı bünyesinde, partilerin temsilcilerinin de olduğu, bilgilendirmeye yönelik bir izleme grubu oluşturulacak. Meclis’teki izleme grubunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan söz konusu kurulla irtibatlı çalışması öngörülüyor.

Teklif ortak imzayla mı sunulacak?

Yetkililer, teklifin diğer partilerin imzasıyla 'ortak teklif' olup olmayacağı konusunda, “Rapor ortaklaşa çıktı, biz ortak verilmesini arzu ederiz, niyetimiz o. Raporda nasıl olacağı tarif edildi, süreç açısından da ortaklaşa verilmesi fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

Teklifin diğer partilerle ortak sunulması halinde, bir basın toplantısıyla açıklama yapılması beklenmiyor ancak her partinin teklifle ilgili kendi açıklamasını yapacağı öngörülüyor.

Düzenlemenin ismi ve kapsamı ne olacak?

Çerçeve yasa teklifinin isminin ne olacağı konusu da merak edilirken yetkililer, süreçle ilgili komisyonun isminin 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olduğuna işaret ederek, “Komisyonun ismine benzer bir şey olacak. Henüz net değil. Komisyonun kuruması amacında tanımlanmış zaten, toplumsal huzurun, güvenliğin, uyumun sağlanması amacıyla olduğu. Kavramsal olarak komisyonun raporundakine benzer olacak” bilgisini verdi.

Kanun sadece PKK’ya özgü olacak. Buna ilişkin, kanunun gerekçesi, tanımı ve amacında 'PKK-KCK yapılanması'na ilişkin olduğu açıkça yazılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

'Suç işleyen-işlemeyen örgüt üyesi' tanımının yapılacağı kanun teklifinde, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olabileceğine yönelik müzakereler sürerken, yetkililer, “Bu süre doğrudan 3 yıl olmayabilir, arada denetim mekanizmaları olacak” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, 'asker-polis şehit eden örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin' teklifin kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Örgütün lider kadrosuna ilişkin teklifte 'özel tanım yapılacağı' belirtildi.

Kanun çıktıktan sonra kanun kapsamına girenler için, 6 ay veya 1 yıl gibi belli bir başvuru süresi verilecek.

Kanun kapsamına girenlerle ilgili mahkemeler göreve başlayacak.

Cezaevlerindeki mahkumlar için infaz hakimlikleri, soruşturma-kovuşturma safhası içinde olanlar konusunda da ilgili mahkemeler devreye girecek. Mahkemeler, kanundaki tanımlamalar doğrultusunda uygulama yapacak.

Kanundan yararlananların daha sonra benzer terör eylemlerine devam edip etmeyecekleri takip edilecek.

Yetkililer, “Eğer kişiye erteleme verilmişse veya denetimli serbestlikten yararlanmışsa onlar takip edilecek. Bu kişi her zaman yeniden terör eyleminde bulunabilir. Denetimli serbestlik döneminde bu tür eylemler gerçekleştirilmesi halinde bunlar hakkında yine ilgili kanunlardaki hükümler işletilecek. Yani failler farklı isimler altında eylem yaparsa ilgili kanunlar işletilecek çünkü potansiyel olarak her zaman yeniden canlanma, şekil değiştirme mümkün” dedi.

Önümüzdeki hafta görüşmelerin tamamlanmaması halinde Meclis'in 14 Ağustos'a kadar çalışması öngörülüyor.