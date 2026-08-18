Çerçeve yasa, örgüt üyelerine anlatılacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşlerin PKK mensuplarına anlatılması için de çalışmalara başlanacak.

Hangi haklara sahip oldukları bildirilecek. Bu hakları nasıl kullanacakları, Türkiye’ye döndükten sonra hangi aşamalardan geçecekleri ve döndükten sonra da yeni bir suça karışmaları halinde kazandıkları tüm haklarını kaybedecekleri anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında kurulacak Denetleme ve İzleme Kurulu bu noktada yapılan çalışmaları takip edecek ve gerekli görülen hallerde alt komisyonların da oluşturulmasını sağlayacak. Bu komisyonlarda Çalışma, Aile bakanlıkları da yer alabilecek.

Bu zeminde de entegrasyon ve toplumsal uyum çalışmaları da hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcılığında oluşturulacak İzleme ve Denetleme Kurulu ise kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışmalarına başlayacak.

Üçlü birim oluşturuluyor

Edinilen bilgilere göre; hukuki altyapısı oluşturulan çerçeve yasanın güvenlik boyutuna ilişkin çalışmalar başladı. Terör örgütü üyelerinin kaldığı mağaraların boşaltılması takibi devam ederken, silahların toplu olarak bırakılması bekleniyor.

Bunun için MİT, MSB ve TSK’dan oluşan üçlü bir birimin kurulması çalışmalarının da başladığı öğrenildi. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme oluşturulan üçlü birim tarafından kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki drone gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü.

Terörizmin finansmanı boyutu

Çerçeve yasada 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçları da kapsayan çerçeve yasada soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi kapsamına alınacak.

Örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanı suçları, belirli koşullara bağlı olarak erteleme veya durdurma hükümlerine dahil edilecek.