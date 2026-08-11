Çerçeve Yasa oylamasında hangi partiden kaç vekil 'kabul' oyu verdi: İşte oy dağılımı
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi oylama sonuçları belli oldu.
TBMM Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşüldü ve yasalaştı.
Partilere göre oy dağılımı şöyle sıralandı:
AK Parti 268 kabul, 9 katılmadı.
Yeni Parti 35 kabul, 54 ret, 22 katılmadı.
DEM Parti 55 kabul, 2 katılmadı.
MHP 54 kabul, 2 katılmadı.
CHP 29 kabul, 2 ret,14 katılmadı.
İYİ Parti 29 ret.
Yeni Yol 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı.
Bağımsız milletvekili 7 kabul, 1 ret.
Hür Dava 4 kabul.
Yeniden Refah 4 çekimser.
TİP 3 kabul.
Demokratik Bölgeler 2 kabul.
Emek 2 kabul.
Demokrat Parti 1 ret.
DSP 1 kabul.
Saadet Partisi 1 kabul.