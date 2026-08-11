"Çerçeve yasa" sonrası ilk adım: İçişleri Bakanlığı'nda zirve toplantısı yapılacak

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TBMM Genel Kurulu'nda süreç kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'nun Meclis'ten geçmesinin ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını "ivedi olarak" Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek.

"Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak"

Zirve öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

Toplantıda, sürecin 81 ildeki valiler tarafından gelişmelerin anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinde yer alacak adımların; toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

Olası provokasyonlara, dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek

Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar oluşturacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine verilecek talimatlar, sürecin omurgasını oluşturacak.

Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak, kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak.

Şehir merkezlerinde emniyet personeli, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.

Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek. Yarın saat 15:00'te başlayacak zirve, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek, sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak.