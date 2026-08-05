Çerçeve yasa teklifine İYİ Parti'den Anayasa itirazı

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İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zemini olarak değerlendirilen çerçeve yasa teklifine itiraz etti. Parti, teklifin başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerle çeliştiğini ileri sürerek, Meclis'te işleme alınmadan teklif sahiplerine iade edilmesi için başvuruda bulundu.

İYİ Parti'den çerçeve yasa teklifine itiraz

İYİ Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri bakımından usul ve şekil yönünden hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Bu gerekçelerle teklifin işleme alınmaksızın iade edilmesi istendi.

"Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin grup toplantısında yasa teklifini sert sözlerle eleştirdi. Teklife imza atan milletvekillerini hedef alan Dervişoğlu, "Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar. Siz Sevr'e imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Teklifte hangi düzenlemeler yer alıyor?

Kanun teklifine göre, düzenlemeden yararlanmak isteyenler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuruda bulunabilecek. Sürenin dolmasının ardından yeni başvuru kabul edilmeyecek ve bu sürenin uzatılması ancak yeni bir kanuni düzenlemeyle mümkün olacak.

Başvurular kişi bazında değerlendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinden üç yıl boyunca herhangi bir suça karışmayanların siyaset yapabilmesine imkan tanınacak. Buna karşılık, 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardan hüküm giyenler düzenleme kapsamının dışında tutulacak.