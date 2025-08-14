Çerçioğlu AK Partiye geçti, eşinin yönettiği Jantsa'nın hisseleri yükselişe geçti

Jantsa hisseleri 13 Ağustos'ta yüzde 5,29 değer kazanarak 23,50 liradan işlem gördü. Bu yükseliş, Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ettiğini açıklaması ile birlikte Ağustos'ta da devam etti ve hisse fiyatı 25,84 liraya çıktı.

12punto'nun haberine göre Jantsa hisselerindeki bu artış, iki gün içinde yüzde 9,96'lık bir değer kazancına denk geldi. Borsa yatırımcılarının bu süreçteki kazancının 200 milyon lirayı bulduğu tahmin edildi. Diğer yandan bu hızlı yükseliş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dikkatini çekti ve Jantsa hisseleri olası spekülasyonlara karşı yakın takibe alındı.

Jantsa'nın 2024 yılı ilk yarısında açıkladığı bilançoda satış gelirlerinde yüzde 25'lik bir düşüş yaşanmış ve şirket zarar açıklamıştı.