  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. "Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı
Takip Et

"Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı

AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun düzenlediği konserin boş kaldığını öne süren bir haber yapan gazeteci Emin Aydın tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı
Takip Et

Aydın Denge isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Emin Aydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından düzenlenen konserde alanın boş kaldığını ve belediye meclis üyelerinin halk tarafından tepkiyle karşılandığını iddia eden bir haber yayımladı.

Zeybekhaber’in aktardığına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip kullandığı iddiasıyla Aydın, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi. 

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteci Emin Aydın'ın tutuklanmasını şu sözlerle duyurdu: 

"Çerçioğlu’nu eleştiren bir gazeteci daha tutuklandı

AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeniyle gazeteci Emin Aydın tutuklandı. Daha önce aynı nedenle gazeteci-yazar Ergün Poyraz da cezaevine konmuştu. Aydın Denge haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Emin Aydın  hakkında, Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı bazı haber ve paylaşımlar nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi."

Özlem Çerçioğlu hakkında dikkat çeken iddia: 'Belediye çalışanlarını konsere gitmeye zorladıÖzlem Çerçioğlu hakkında dikkat çeken iddia: 'Belediye çalışanlarını konsere gitmeye zorladıGündem
CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildiCHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildiGündem
Gündem
İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var
İzmir'de patlama: Ev yıkıldı, yaralılar var
Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
İstinaf Fatma Zehra Kınık hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu: Ceza miktarı yeniden değerlendirilecek
İstinaf Fatma Zehra Kınık hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu
Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı: Polis şüpheliyi arıyor
Gemlik’te bir esnaf, başına poşet bağlanmış sokak kedisini fark edip kurtardı
CHP'li Gamze Taşcıer: Şirketlere 768 milyar liralık vergi affı geliyor
CHP'li Gamze Taşcıer: Şirketlere 768 milyar liralık vergi affı geliyor
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti