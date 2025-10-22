"Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı

Aydın Denge isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Emin Aydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından düzenlenen konserde alanın boş kaldığını ve belediye meclis üyelerinin halk tarafından tepkiyle karşılandığını iddia eden bir haber yayımladı.

Zeybekhaber’in aktardığına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip kullandığı iddiasıyla Aydın, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteci Emin Aydın'ın tutuklanmasını şu sözlerle duyurdu:

"Çerçioğlu’nu eleştiren bir gazeteci daha tutuklandı

AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeniyle gazeteci Emin Aydın tutuklandı. Daha önce aynı nedenle gazeteci-yazar Ergün Poyraz da cezaevine konmuştu. Aydın Denge haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Emin Aydın hakkında, Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı bazı haber ve paylaşımlar nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi."