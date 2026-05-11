Çerçioğlu: Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için bana bunu yaptılar

AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Sinan Burhan'a tv100 için süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çerçioğlu, "Burcu Köksal üzerinden örnek vererek, “Burcu hanım katıldıktan sonra nasıl linçleneceğini göreceksiniz. Beni de dün katılmadan önce övenler, katıldıktan sonra linç ettiler. Burcu hanıma da aynısını yaparlar” ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için bana bunu yaptılar"

Çerçioğlu ayrıca, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destek nedeniyle kendisine farklı muamele yapıldığını öne sürerek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar” dedi.

CHP Genel Başkanı’nın Aydın ziyaretine de değinen Çerçioğlu, “Genel başkan Aydın’a geldiğinde Didim’de bir heykel açılışı yaptı. Koskoca bir park yaptım, parkın açılışına gelmedi” ifadelerini kullandı.

Tehdit iddialarıyla ilgili de konuşan Çerçioğlu, “Beni kimse tehdit edemez. Benzer bir yol haritası olduğu için Burcu hanımla görüşmüştüm” dedi.