Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası, CHP Aydın'da miting yapma kararı aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ve 3 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.
İstifa sonrası AK Parti'ye katılması beklenen Çerçioğlu'na yönelik tepkiler büyürken CHP yeni bir karar aldı.
Edinilen bilgiye göre; CHP Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da miting düzenleme kararı aldı.
