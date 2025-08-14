  1. Ekonomim
Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası, CHP Aydın'da miting yapma kararı aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ve 3 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.

İstifa sonrası AK Parti'ye katılması beklenen Çerçioğlu'na yönelik tepkiler büyürken CHP yeni bir karar aldı. 

Edinilen bilgiye göre; CHP Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da miting düzenleme kararı aldı.

