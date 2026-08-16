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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde korkutan yangın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde korkutan yangın
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Bakırköy'de, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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