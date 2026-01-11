CES 2026: BTM ile Türk girişimciler küresel sahnede

Muammer Uzun

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen CES 2026, bu yıl yapay zekânın teorik bir kavram olmaktan çıkarak doğrudan günlük yaşama entegre olduğu bir dönüm noktasına sahne oldu.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026’da, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Dr. Önder Kul ile bir araya gelerek fuardaki gözlemleri ve BTM’nin uluslararası açılım stratejilerini konuştu.

“Yapay zekâ yazılım olmaktan çıktı, donanımın parçası oldu”

CES 2026’nın en belirgin özelliğinin yapay zekânın somut ürünler üzerinden hayatın içine girmesi olduğunu vurgulayan Dr. Önder Kul, artık yapay zekânın yalnızca “bulutta duran” bir teknoloji olmadığını söyledi. Kul, “Yapay zekâ artık evimizde, ofisimizde, kullandığımız cihazlarda ve otomobillerde donanımsal olarak yer alıyor. CES’e gelen bir ziyaretçinin ilk gözlemi bu olmalı” dedi.

Bu dönüşümün, hem mevcut girişimler hem de yeni fikir sahibi girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kul, teknolojinin soyut anlatımlardan çıkıp ürünleştirilmesinin girişimcilik ekosistemi açısından kritik olduğunu ifade etti.

BTM’den CES’e güçlü destek: Türk girişimciler küresel vitrine çıktı

CES 2026’da yaklaşık bin 400 startup’ın yer aldığına dikkat çeken Kul, BTM olarak Türk girişimcilerin fuara katılımını özel olarak desteklediklerini söyledi. BTM’nin, girişimcilerin yol ve konaklama dahil olmak üzere tüm masraflarını karşıladığını belirten Kul, “Yeter ki ürünleri daha çok satılsın, yatırım ve güçlü bir network imkânı elde etsinler” dedi.

Fuarda BTM destekli yaklaşık 10 Türk girişiminin aktif olarak yer aldığını ifade eden Kul, Türkiye’nin girişimcilik potansiyelinin uluslararası platformlarda daha görünür hâle gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Uluslararası açılım hızlandı: Dubai, Londra ve Bosna hattı

BTM’nin yalnızca fuar katılımlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Dr. Önder Kul, 2025 itibarıyla “Uluslararası Operasyonlar ve Projeler Birimi”ni kurduklarını açıkladı. Bu birim aracılığıyla özellikle Avrupa Birliği projelerine ağırlık verildiğini söyleyen Kul, Horizon ve Ufuk Avrupa projeleri için uzman ekipler oluşturduklarını aktardı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ile yapılan iş birliği kapsamında Dubai ve Londra’da ortak ofis kullanımına geçildiğini belirten Kul, bu ofislerin Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekli UTPO kapsamına girdiğini ifade etti. Bu sayede girişimcilerin yurt dışında açtıkları ofislerin kira giderlerinin yüzde 75’ine kadarının geri alınabildiğini söyledi.

Kul, “Fikri mülkiyet haklarını Türkiye’de tutan tüm girişimcilerimiz için bu kapı tamamen açık” diyerek, amaçlarının girişimleri yurt dışına açarken Türkiye ile bağlarını korumak olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek’te yeni girişimcilik programı

BTM’nin yeni hedeflerinden birinin de Bosna Hersek olduğunu açıklayan Kul, Saraybosna merkezli olarak geniş kapsamlı bir girişimcilik programı başlatacaklarını duyurdu. Programın yalnızca üniversiteyle sınırlı kalmayacağını belirten Kul, “Bosna Hersek’in yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuna hitap eden, belirli dikeylerde bir girişimcilik çağrısına 2026’nın ilk yarısında çıkacağız” dedi.

800’den fazla startup, öncelik nicelik değil nitelik

BTM bünyesinde hâlihazırda yaklaşık 800 startup bulunduğunu belirten Kul, hedeflerinin yalnızca sayı artırmak olmadığını vurguladı. “Bizim önceliğimiz nitelik. Ancak başvuru sayısı doğal olarak artıyor. Bunda BTM’nin bilinirliğinin ve sanayiyle kurduğu güçlü bağın etkisi büyük” diye konuştu.

BTM’nin, İstanbul Ticaret Odası ile doğrudan bağlantısı sayesinde startup’ları sanayi ve ticaretle buluşturan benzersiz bir yapı sunduğunu ifade eden Kul, bu köprünün girişimciler için ciddi bir avantaj yarattığını söyledi.

Hedef net: Türk girişimcileri dünyayla buluşturmak

Japonya merkezli ATR ile başlatılan değişim programına da değinen Kul, şu anda iki girişimcinin karşılıklı exchange programına katıldığını, bu modeli farklı ülkelere yaymayı hedeflediklerini belirtti. “Girişimcilerimizin yeni pazarları, yeni coğrafyaları görmesi bizim için çok önemli” diyen Kul, BTM’nin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Yeter ki girişimcilerimizin elinde iyi bir ürün olsun. Biz onları dünyanın her yerine götürmeye hazırız.”

Özel röportajın tamamına burada ulaşabilirsiniz...