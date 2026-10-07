Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
İzmir'de Çeşme Belediyesindeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı.
İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Belediyedeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı.
Öte yandan Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gözaltında olmadığı kaydedildi.
İhale ve alımlar mercek altında
Soruşturmanın, Çeşme Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında belediyedeki söz konusu işlemler incelemeye alındı.
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.