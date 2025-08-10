  1. Ekonomim
Çeşme'de bir gemi Yunan gemilerine çarptı: Yolcular mahsur kaldı!

Çeşme’den Sakız Adası’na sefer yapan yolcu gemisi, liman girişinde arıza yaparak kontrolünü yitirdi. Manevra yeteneğini kaybeden gemi, limandaki Yunan gemilerine çarptı.

Çeşme'de bir gemi Yunan gemilerine çarptı: Yolcular mahsur kaldı!
Bu sabah Çeşme’den Sakız Adası’na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi.

Yolcular mahsur kaldı

Kaza sonrası yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla tahliye edilen yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

İnceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, çarpışma nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.

