Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu: 2 ölü, 20 kayıp

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu 20'ye yakın göçmenin kayıp olduğu belirlendi. Göçmenlerden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 07.15 sıralarında Çeşme Alaçatı Kleopatra koyunda meydana geldi. Bir grup göçmenin fırtınaya rağmen koydan denize açıldığı bilgisi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve botlarla geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında 20’ye yakın göçmenin kayıp olduğu belirlendi. İlk bilgiye göre 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.