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Çeşme’de sağanak: Yollar göle döndü, masa ve sandalyeler sürüklendi

İzmir’in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçedeki etkili yağışın devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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Çeşme’de sağanak: Yollar göle döndü, masa ve sandalyeler sürüklendi
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İzmir’de dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Sokakların, yolların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Çeşme’de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

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