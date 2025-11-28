  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video)
Takip Et

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video)

İzmir'in Çeşme ilçesinde teknelerin bulunduğu bir plajda çıkan yangında 7 özel tekne alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video)
Takip Et

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer özel teknelere de sıçradı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 1

Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 2

Plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 3
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkan yangında 7 özel teknenin yandığı öğrenildi.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 4

Yangında can kaybı olmazken kullanılamaz hale gelen teknelerde büyük maddi hasar oluştu.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 5
Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Çeşme'de yangın: 7 tekne kül oldu (Video) - Resim : 6

Gündem
AFAD’dan Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
AFAD’dan Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
Sokak lezzetleri hangi şartlarda zehirlenmeye yol açıyor?
Sokak lezzetleri hangi şartlarda zehirlenmeye yol açıyor?
İzmir'de zayıflama kahvesi içen kadının kalbi durdu: Tedavisi bir buçuk ay sürdü
İzmir'de zayıflama kahvesi içen kadının kalbi durdu: Tedavisi bir buçuk ay sürdü
CHP Parti Meclisi 80 kişiye çıkıyor, gölge kabine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanıyor
CHP'de gölge kabine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanıyor
MHP'li Yalçın: CHP, Türkiye Yüzyılı trenini kaçırdığı takdirde sandıkta başına geleceklerin farkındadır
MHP'li Yalçın: CHP, treni kaçırdığı takdirde sandıkta başına geleceklerin farkındadır
Bakan Tunç: Hakim ve savcılar hakkında açılan bin 861 soruşturmanın bin 331’i sonuçlandı
Bakan Tunç: Hakim ve savcılar hakkında açılan bin 861 soruşturmanın bin 331’i sonuçlandı