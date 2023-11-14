Çeşme’deki faciada ölü sayısı 6'ya çıktı

Dün sabah içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot, Çeşme - Alaçatı - Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Ölü sayısı 6’ya yükseldi



Öte yandan bugün de süren arama kurtarma çalışmalarında bir göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Meydana gelen faciada ölü sayısı 6’ya yükselirken gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yasa dışı çıkış - göçmen kaçakçılığı olayının kamera görüntüleri ile tespit edildiği öğrenilirken şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmenin daha arama çalışmaları sürüyor.