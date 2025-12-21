Çeşme'nin eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu hayatını kaybetti

Faik Tütüncüoğlu, 1989–1994 ile 1999–2014 yılları arasında toplam dört dönem Çeşme Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Tütüncüoğlu’nun vefatı, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tütüncüoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Merhum Faik Tütüncüoğlu’nun, Çeşme Belediyesi binası önünde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Cenaze törenine ilişkin ayrıntıların gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Faik Tütüncüoğlu kimdir?

Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1 Ocak 1937'de İzmir'in Çeşme ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çeşme'de tamamlayan Tütüncüoğlu, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulunu bitirerek istihkam subayı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı. 1984 yılında kendi isteğiyle Albay rütbesinden emekli olan Tütüncüoğlu, memleketi Çeşme'ye hizmet etmek amacıyla siyasete atıldı. Dört dönem Belediye Başkanlığı yapan Tütüncüoğlu, evli ve bir kız ile bir erkek evlat sahibiydi.