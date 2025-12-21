Çeşme’nin eski Belediye Başkanı Tütüncüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Çeşme’de 20 yıl belediye başkanlığı yapan Ahmet Faik Tütüncüoğlu (88), 20 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Tütüncüoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı askeri törenin yapılacağı Çeşme Belediyesi önüne getirildi.



1989–1994 ve 1999–2014 yılları arasında 4 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Faik Tütüncüoğlu için Çeşme Belediyesi önünde askeri tören düzenlendi.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gerçekten yerel yönetimlerde bir marka, bir miras bıraktı. Çeşme Belediyesi olarak kendisinin bu topraklara verdiği hizmetlerden ötürü daima minnettar olacağız. Memleket olarak ondan razıyız" ifadelerini kullandı.

Kızı Pelin Tütüncüoğlu ise, babasının son yıllarında en büyük arzusunun yeniden Çeşme’de yaşamak olduğunu belirterek, "Gerçekten bir Çeşme sevdalısıydı. Şimdi de istirahatini çok sevdiği Çeşme’de tamamlayacak" dedi.

Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olan, TSK’da uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Faik Tütüncüoğlu için askeri törenin ardından dualar okundu. Helallik alınmasının ardından Hacımemiş Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Tütüncüoğlu'nun naaşı Çakabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel çelenk gönderirken; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Muhittin Dalgıç, Alaçatı Belediyesi önceki dönem Başkanı Remzi Özen, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediyesi önceki dönem başkanı Hülya Yarbuz, CHP eski milletvekili Alaaddin Yüksel, CHP eski milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, Tütüncüoğlu ailesi, sevenleri, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.