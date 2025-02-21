Çeşme'ye ilk kez doğalgaz verildi

Çeşme'de başlayan doğalgaz çalışmaları kapsamında 23 Ekim'de ilk kazma vuruldu.

İzmirGaz ve Çeşme Belediyesi işbirliği ile koordineli yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında toplam 10 kilometrelik doğal gaz hattı tamamlanarak Musalla Mahallesi'ndeki evlere ilk doğalgaz verildi.

Musalla Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli seçim döneminde verdiği sözlerden birini tutmanın gururunu yaşadığını belirtip, "Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Çeşme'ye doğalgazı getireceğimiz sözünü vermiştim. Bugün Musalla Mahallemizde Çeşme'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birini hayata geçmesine vesile olmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Seçilmemiz üzerinden daha bir yıl geçmeden verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

"Musalla Mahallesi'ne 50 milyonluk yatırım"

Denizli, İzmirGaz ile süreci uyumlu bir şekilde yönetmek için çok sayıda toplantı yaptıklarını dile getirerek, "Bugüne kadar Çeşme Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'müz 20 bin metrekare sıfır parke taşını yollarımıza döşemiştir. Daha 30 bin metrekare parke taşıyla yollarımızı yepyeni ve sıfır bir hale dönüştürmektedir. Bunun maliyeti Çeşme Belediyemiz tarafından Musalla Mahallesi'ne yapılan 50 milyonluk bir yatırımdır. Alt yapı konforunun yanı sıra temiz yolların, sıfır taşlarla döşenmiş yepyeni yolların keyfi sürülmeye başlanmıştır" dedi.

Tören sonrasında Denizli, Musalla Mahallesi Muhtarı Önder Soma ile doğal gazın verildiği ilk evi ziyaret etti. Ev sahipleriyle sohbet eden Denizli, doğal gaz kombisini açtı.