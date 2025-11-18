  1. Ekonomim
  3. 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberi üzerine resen soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. " denildi.

