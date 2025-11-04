  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır." açıklamasında bulundu

Cevdet Yılmaz: Cumhur ittifakı menfaat değil, hakikat odaklı bir birlikteliktir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır" dedi.

“Cumhur ittifakı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" dedi.

“Bahçeli’nin mesajı, Türkiye yüzyılı yürüyüşüne verilmiş bilge bir cevaptır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi kıymetli bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

