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Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla, kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasite artışına gidilmesi talimatının verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu adımın Nüfus Politikaları Kurulu tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan yapısal reformlardan biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki engellerin kaldırılması yönünde kararlı adımlar atıldığını belirtti.

Yılmaz, “Kamu kurumlarımızın bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması hem sosyal adalet hem de nüfus politikalarımız açısından son derece önemlidir” dedi.

Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak - Resim : 1

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Yazıda ayrıca, kamu kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımı amacıyla yeni kreş yapılmadan önce kamuya ait uygun taşınmazların değerlendirilmesi gerektiği, yeni inşaat veya kiralama işlemlerinde ise Hazine taşınmazlarının olup olmadığının araştırılması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin, doğurganlık hızındaki düşüşe yapısal ve sürdürülebilir bir çözüm getirme amacını taşıdığı ifade edilirken, yeni kreşlerin en geç yıl sonuna kadar faaliyete geçirilerek Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmesi gerektiği de vurgulandı.

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