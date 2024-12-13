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Cevdet Yılmaz duyurdu: Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Stratcom Forum'24 programında Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacağını duyurdu. Yılmaz, “Ürünleri, şirketleri, süreçleri akredite eden, denetleyen kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz duyurdu: Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Stratcom Forum'24 programında konuştu. Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacağını duyurarak  “Güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz.  Ürünleri, şirketleri, süreçleri akredite eden, denetleyen kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız” dedi.

"Kanunu TBMM’ye sunacağız"

Yılmaz, “Siber güvenlikle ilgili uzun süredir çalışma sürdürüyoruz. Olgunlaştırmış durumdayız. Türkiye’de yeni bir kurumsal yapı oluşturacağız. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz. Meclisimizin gündemi müsait olduğu anda bu kanunu TBMM’ye sunacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bunu tamamlayıcı bir düzenleme gerçekleştireceğiz” diye konuştu.  

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