Cevdet Yılmaz duyurdu: 'Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı pazartesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tuzla Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların İstanbul'un gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik gelişimine ilişkin bazı rakamları paylaşan Yılmaz, 2002'de 238 milyar dolar seviyesinde bulunan milli gelirin 2026 sonunda 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini, mal ve hizmet ihracatının ise 405 milyar dolar seviyesine geldiğini aktardı.

Yılmaz, Türkiye'nin ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitime, savunma sanayisinden teknolojiye kadar birçok alanda kapasitesini geliştirdiğini dile getirdi.

Konuşmasının ağırlıklı bölümünü "Terörsüz Türkiye" sürecine ayıran Yılmaz, terörün Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişiminin önünde uzun yıllar önemli bir engel oluşturduğunu vurguladı.

Terörün yalnızca güvenlik meselesi olmadığını, ekonomik ve toplumsal sonuçları da bulunduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Strateji Bütçe Başkanlığımız var, onlarla birlikte bu 40 yılı aşkın terör meselesi yüzünden uğradığımız ekonomik kaybı hesaplamaya çalıştık. Ne çıktı biliyor musunuz? En az, bakın daha fazlası aslında ama bizim hesaplayabildiğimiz bu kadar, 2,3 trilyon dolar. 2,3 trilyon dolar bu memleket kayba uğramış. Bu kaynakları bugün kalkınmaya, eğitime, sağlığa, üretime, yatırıma harcayabilseydik Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör nedeniyle yalnızca kamu kaynaklarının değil, insan kaynağı ve özel sektör yatırımlarının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Yılmaz, güvenlik sorunlarının insanların ve sermayenin farklı bölgelere yönelmesine neden olduğunu anlattı.

Terörün sona ermesiyle bu bölgelerin ekonomik potansiyelinin daha fazla değerlendirilebileceğini anlatan Yılmaz, huzurun ve güvenin kalıcı hale gelmesiyle birlikte turizmden tarıma, ticaretten yatırıma kadar birçok alanda yeni imkanlar ortaya çıkacağını aktardı.

"Bu bölgeler, tarihte 'Bereketli Hilal' diye isimlendirilmiş bölgeler"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sahip olduğu potansiyelin uzun yıllar güvenlik sorunları nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her alanda Doğu, Güneydoğu uzun zamandır kullanamadığı potansiyeli harekete geçirecek. Bu bölgeler, tarihte 'Bereketli Hilal' diye isimlendirilmiş çok önemli bölgeler. Bu bölgeler Türkiye'ye yük olacak bölgeler değil, yük alacak bölgeler, Türkiye'nin kalkınmasına güç verecek bölgeler. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye ortalamasından daha yüksek bir hızla bu bölgelerin kalkındığını göreceğiz. Şimdiden görüyoruz işte Gabar'da çıkan petrolü görüyoruz, başka alanlarda tarımsal üretimin artışını görüyoruz."

Yılmaz, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içerisindeki terör sorununu değil, bölgesel güvenlik meselesini de ele alan bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirtti.

Sürecin yürütülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin rolüne de değinen Yılmaz, Meclis bünyesinde yürütülen çalışmaların önemine işaret etti.

Kurul yarın toplanıyor

TBMM'nin çıkardığı kanunu uygulama aşamasında olduklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Bütün ilgili bakanlarımız orada. Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, MİT Başkanımız, hepsi o kurulun üyesi. Ben de başkanlığını yapıyorum. Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız kurul olarak. Bu kurulun görevi süreci takip etmek."

Farklı başlıklarda çalışmalar yürütmek üzere alt kurullar kurulduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, sürecin ilk aşamasının silahların bırakılması ve örgütsel yapıların feshedilmesi, ikinci aşamasının ise bu gelişmelerin sahada somut biçimde gerçekleştiğinin tespit edilerek ve buna bağlı hukuki sürecin yürütülmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Birinci aşama, bu fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi, bunun raporlanması ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da teyit edilmesi. Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor. Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle, koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız, buna inanıyoruz. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var, o süreçler devreye girmiş olacak. Meclisimizde de bu süreci izleyecek bir kurul oluşturulacak. Bizim kurul da meclis kuruluna zaman zaman bilgi arz edecek. Yapılan çalışmalarla ilgili meclisimizi de bilgilendirmiş olacağız."

Terörsüz Türkiye süreci gibi dünyadaki örneklerde üçüncü bir ülkenin hakem gibi bulunduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'de süreci TBMM'nin kendisinin izleyeceğini dile getirdi.

"Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye'de vatandaşların kökenleri, memleketleri ve farklılıkları üzerinden ayrıştırılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bizim anlayışımızda millet kavramı bir etnik kimlik değildir. Bu ülkenin vatandaşlarının tamamı, hangi kökenden, hangi bölgeden gelirse gelsin bu milletin eşit fertleridir. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, süreçte provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Türkiye'nin güçlü olması ancak gücün yanında adalet ve hakkaniyet anlayışının da bulunması gerektiğini belirten Yılmaz, bilim ve teknolojide ilerlemenin insanlık değerleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye'nin hem demokrasi hem de kalkınma açısından yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Yılmaz, güvenlik ve huzur ortamının kalıcı hale gelmesinin Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal potansiyelin daha güçlü biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yılmaz, konuşmasının ardından salonda bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmaya, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti ve MHP Tuzla ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.