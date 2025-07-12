Cevdet Yılmaz: Ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın habercisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye için yaptığı konuşma sonrasında bir paylaşım yaptı. Yılmaz, konuşmanın hayırlara vesile olmasını dilerken, “Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti kampında yaptığı tarihi konuşma ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Cumhur İttifakı olarak; medeniyet değerlerimiz ve yüz yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları ile Türkiye Yüzyılını dirayetli liderlik ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur.”