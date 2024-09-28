Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli mesajlar: Enflasyon ve erken seçim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ekonomiye, enflasyon ve küresel gerilimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Mali politikalarda disiplini elden bırakmıyoruz. Verimlilik çok önemli” derken, “Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

"Bölgemizde genel anlamda jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemden geçiyoruz. Hepimizin yüreğini yakan manzaralar görüyoruz. Kadın, yaşlı, hasta demeden ağır saldırıyla insanlık suçu işleniyor. Netanyahu hükümeti soykırım suçlusu olarak sanık sandalyesinde. Gazze içinde Filistinlilere yaptıkları yetmezmiş gibi gerilimi bölgeye yaymaya çalışıyor. Farklı bir bağlam oluşturma gayretinde. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını unutturmamamız lazım. Hak ettikleri cezayı görünceye kadar takipçisi olacağız.

"3 ayda 23,5 puanlık düşüş var enflasyonda"

Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS'lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladık. Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23,5 puanlık düşüş var enflasyonda. Nereye doğru gidiyorsunuz, istikamet. İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor. Eleştiriler olacak, saygı duyuyoruz.

"Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz"

Maliye politikalarını değerlendirirken deprem faktörünü göz ardı etmememiz lazım. 14 milyon nüfusu etkileyen bir deprem. 2 yılda harcamalarımızı çekersek 2,5 trilyon lira kaynak ayırdık depreme. 450 bin konut inşa ediyoruz. Altyapılar, yollar, tüneller tahrip oldu. Yeni yerleşim yerlerine okul, hastane yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi anlamda büyük gelişmiş ekonomileri etkileyecek kadar büyük. Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz.

"Sulama projelerini önceliklendirdik"

Mali politikalarda disiplini elden bırakmıyoruz. Verimlilik çok önemli. Harcadığınız kaynağı doğru kullanıyor musunuz? Sulama projelerini önceliklendirdik. Tarla için yaparsanız ürüne dönüşecek yatırım.

“Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz”

Su zengini bir ülke değiliz. Suyun yüzde 70'inden fazlası tarımda kullanılıyor. Su varlığına göre bitki deseni oluşturmamız çok kıymetli. Çiftçiye mazot desteği verilmeyecek diye dezenformasyonlar oldu. Tam aksine stratejik sektör olarak görüyoruz tarımı. Bunu daha planlı şekilde yapacağız.

“Gençlerin tarımla daha fazla ilgilenmesi lazım”

Enflasyon sepetinde gıdada eksi gördük. Olumlu seyir görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde arzı artırıcı politikalar, GAP, DAP gibi projelerimiz var. Oralarda da yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Gençlerin tarımla daha fazla ilgilenmesi lazım. Yaş ortalaması 58. Gençleri destekleyeceğiz.

“Bizim en büyük gücümüz insanımız. Bunu giderek kaybediyoruz”

Doğurganlık hızımız Fransa'dan daha düşük. Burada kritik eşik 2.1'dir, bizde 1.5'te. Biz kritik noktanın çok altındayız. Bizim en büyük gücümüz insanımız. Bunu giderek kaybediyoruz. Cumhurbaşkanımız boşuna 3 çocuk demedi yıllarca. Bu en temel meselelerden birisi. Bir süre sonra Türkiye'nin nüfusu düşmeye başlayacak.

“Türkiye 3 milyon Suriyeli var”

Vatandaşımız haklı olarak düzensiz göçten şikayetçi. Düzensiz göçle sonuna kadar mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hukuk dışı, kayıt dışı ülkemize gelip yaşayanlar. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ciddi gelişmeler var. Suriyeliler meselesi farklı. Geçici koruma diyoruz, çatışmalardan dolayı yaşayanlar için. Ölçüsüz ayarsız açıklamalar yapılıyor. Yakın gelecekte İçişleri Bakanı çalışma yaptı, 3 milyon civarında. Onu söyleyenler sokakta gördüklerini Suriyeli zannediyorlar. Suriye'de geri dönüşler hızlanıyor, 700 bin dönüş oldu.

Orta Doğu yangın yerine döndü. Herkesin hakkını hukukunu koruyarak Suriye'de yapı oluşması bizim için önemli. Düzenli göç denen bir şey de var. ABD'de greencard var, tüm ekonomiler gelişmişlik seviyesine ulaştığında bazı konularda çalışacak insan bulamıyorsunuz. Planlı olmak kaydıyla düzenli göçe de ülkemizin ihtiyacı var. İş dünyası yeterince iş gücü bulamamaktan şikâyet ediyor.

“Emtia fiyatları bizim lehimize”

Yeniden yerleşme düzeni oluşuyor sanayide. Üç kıtanın ortasında lojistik avantajları olan, genç nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımların hızlanmasını bekliyoruz. Küresel yatırımların yüzde 1'ini alır hale geldi Türkiye. Emtia fiyatları bizim lehimize. Petrol başta olmak üzere düşüş oldu. Ilımlı seyirde gidiyor. En büyük pazarımız AB ve MENA. Buralarda da nisbi olarak büyümenin artmasını bekliyoruz. Türkiye 2025'te olumlu ortama doğru gidiyor. Doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz.

Erken seçim tartışmaları

Türkiye seçimlerini yaptı, siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Altın kıymetinde bir dönemdeyiz. Sürekli seçim yapılan ülkede orta ve uzun vadede bu işleri yapamazsınız. Bundan bahsetmeyi anlamsız ve yararsız bulduğumu arz etmek isterim. Kısır siyasi çekişmelere dönmek hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu dönemi halkımızın refahı için değerlendirmeye kararlıyız.

"Enerjide çok boyutlu polititkalarımız var"

Yenilenebiliri destekliyoruz. Su potansiyelimizi değerlendirmeye devam ediyoruz. Nükleer teknolojileri önemsiyoruz. Enerji verimliliği. Kaynakları doğru kullanmalıyız. Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz gibi. Çok boyutlu politikalarımız var.

Kurda baskılanma

Kurla başlayacak olursak bizim dalgalı kur rejimizi var. Sabit kur rejimi yok. Piyasada döviz arz ve taleple belirleniyor. Döviz bollaşınca fiyatı düşüyor. Cari açıkla ilgili başka konular var. Bir bunu uygulamaya devam edeceğiz. Tabi TCMB’nin manipülatif spekülatif durumlar gördüğünde müdahale kanunen vazifesi var. Spekülatif bir hadise yoksa piyasa belirler. Kurdaki genel değerlendirmeyi bu şekilde yapabiliriz.

Enflasyonda düşüş

Dezenflasyon politikası izleyen ülkelerde reel değerlenme olur. Rekabet açısından bazı sektörleri etkiler doğru. TL reel değer kazanıyor. İhracatımız artıyor, ithalat düşüyor. Dış pazarlar belirleyici burada da. Fed’in faiz indirimi bizim için olumlu. TCMB faiz indirimi için bu konuda yetkili kurumumuz gelişmelere göre kararını verecektir. Ama siyasi yaklaşımımız belli; tek haneli enflasyon, tek haneli faiz.

Enflasyonda rahatlama 2025’in ortalarında farklı bir ortam olacak. 2026’da daha kalıcı istikrar sağlanacak. Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz ama mücadeleye devam edeceğiz."