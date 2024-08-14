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Cevdet Yılmaz, işverenlere teşekkür etti

Yılmaz, “Orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz, işverenlere teşekkür etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız" dedi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde; Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek bakanlarımız ile talep, görüş ve önerilerini dinledik.

Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz.

Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız.

Bu yolda elini taşın altına koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ve yönetimine teşekkür ediyorum."

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