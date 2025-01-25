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Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya’da çöken binaya yönelik açıklama yaptı. “Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir” diye Yılmaz, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülmeli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Konya’da dün akşam saatlerinde çöken ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüme dikkat çekerken, “İnsan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur” diyerek şunları belirtti:

“Konya’da eski yönetmelik kriterleri ile inşa edilen ve 1994 yılında iskân ruhsatı almış olup dün akşam çöken binada hayatını kaybeden Suriye uyruklu iki kişiye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bina çökmeden çıkanlara ve enkazdan kurtarılanlara çok geçmiş olsun. Can kurtarmak için enkaza hızla müdahale eden ve fedakâr çalışmalarını aralıksız sürdüren arama kurtarma ekiplerine ve çalışmalara katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Binanın çöküş nedenini ve sorumluları tespit etmek üzere adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler ve kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yasal ve kurumsal altyapıyı daha güçlü hale getirmiştik. Ancak bu sürecin, siyaset üstü bir mesele olarak görülmesi ve başta medya ile sivil toplum olmak üzere tüm kesimlerin desteğiyle hız kazanması hayati önem taşımaktadır.

Çünkü insan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur.” 

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