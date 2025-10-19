Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu. 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

