Cevdet Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Yılmaz, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."