Cevdet Yılmaz: Manisa'daki saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açıldı. Olayda 8 öğrenci yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Saldırgan H.O.’nun (15) elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'daki silahlı saldırı hakkında, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

2 bakan olay yerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

MEB üç müfettiş görevlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül Salı günü sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür.

Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhâl Manisa iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir.

Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."