Cevdet Yılmaz: Finansal istikrarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı 8.Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında Yılmaz, sermaye piyasalarının kalkınma ve refah için hayati bir öneme sahip olduğunu söylerken, “Uyguladığımız politikalara duyulan güven ile CDS risk primimiz 244 baz puan ile 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir” derken, “Ekonomik programımızı kararlılıkla uygulayarak, finansal istikrarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Sermaye piyasaları kalkınma ve refah için hayati bir öneme sahip.

Pay senedinden borçlanma araçlarına kadar sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayımız 36 milyonu aştı, Borsa Yatırımcı sayısı 6,9 milyon kişi düzeyinde bulunuyor. Yatırım fonlarında da 5,5 milyon kişi bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl 54 şirket ilk kez hakla arz olmuştur.

Halka arzdan sağlanan fon büyüklüğünde dünyada 10. Avrupa'da 1.olduk.

Halka arzlardaki gelişme reel sektörün sermaye piyasasına ilgisine işaret ediyor, şirketlerin bankacılık sektörü dışında da sermaye piyasasına yöneldiğini göstermektedir.

Bankacılık sektörümüz çok önemli, finansal sistemimizin bütünlüğü içinde baktığımızda sektörün ağırlığı çok fazla, bankacılık dışı sermaye piyasalarının gelişmesiyle daha dengeli bir yapı temenni ediyoruz.

Finans boyutu olan yapıları destekleyici politikalara devam etmeliyiz.

OVP'nin finansal istikrara desteği

Orta Vadeli Program'da önem verdiğimiz konuların başında finansal istikrarın desteklenmesi gelmektedir.

Program finansal sektör içinde çok daha öngörülebilir bir ortamda gelişim imkânı getiriyor.

OVP kapsamında en önemli konulardan biri tasarruflar, kalkınmada en önemli konu cari açık, temel hedeflerimizden biri cari açığı düşürmek, tasarruf oranları yükseltmek, artan kaynaklarımızı finansal piyasaların etkin işleyişiyle verimli alanlara yöneltmek.

Geçtiğimiz haziran ayında dezenflasyon dönemimiz başladı, o tarihten bu yana enflasyonda 28,4 puan düşüş gerçekleşti.

Enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar tüm politika araçlarımızla koordinasyon içinde kararlı bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Rezervlerde güçlenme

Rezervlerimiz hızla güçleniyor 2023 Mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervlerimiz 59,2 milyar dolar artışla 157 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir, önümüzdeki dönemde artmaya devam etmesini bekliyoruz.

Uyguladığımız politikalara duyulan güven ile CDS risk primimiz 244 baz puan ile 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.

KKM'de gerileme

KKM kesintisiz olarak 67 haftadır düşüyor. KKM 2,2 trilyon TL'ye kadar yükselmişti, bugün 1,2 trilyonun TL'nin altına inmiş durumda.

Ekonomi programımız sermaye piyasalarında öngörülebilir zemin hazırlıyor.

TL'ye güven artıyor, mevduattaki payı 25 puan artarak %57,3 seviyesine ulaşmış durumda.

Bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kez not artırımı alan tek ülkeyiz.

Ekonomik programımızı kararlılıkla uygulayarak, finansal istikrarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

SPK'nın planladığı yeni çalışmalar çerçevesinde sürdürülebilirlik bağlantılı ihraçların daha da artacağı bekleniyor."