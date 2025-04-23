Cevdet Yılmaz: Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da hissedilen depremler için bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında, "İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.