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Cevdet Yılmaz ve Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun kızının nikahında şahitlik yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Cevdet Yılmaz ve Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun kızı İrem Aksu ile Fırat Lala çifti, Ankara'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah merasiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan nikah şahidi oldu.

Yılmaz, törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte, nikah merasimlerine ve mutluluklarına şahitlik ettiğimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Faruk Aksu'nun kıymetli evladı İrem ve sevgili eşi Fırat'a bir ömür boyu saadetler diliyor, Aksu ve Lala ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

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