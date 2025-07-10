Cevdet Yılmaz: YOİKK Eylem Planı hazırlıkları tamamlanarak yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı hazırlıklarının tamamlandığını ve bugün itibarıyla yayımlandığını belirtti.

Yılmaz, X üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Eylem planı; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve ülkemizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluşmaktadır." dedi.



Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye yatırım ortamının daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısının güçlenmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.



Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi konularında atacağımız adımları, kamu ve özel sektörün yakın iş birliğinde, katılımcı bir yaklaşımla Başkanlığını yürüttüğüm Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında ele alıyoruz.



Bu kapsamda son Kurul toplantısında ele aldığımız 2025 yılı YOİKK Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmış ve bugün itibarıyla yayınlanmıştır. Eylem planı; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve ülkemizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluşmaktadır.



Tüm paydaşların kararlılığı ve iş birliğiyle, bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesini yakından takip edeceğiz.



Eylem planımızın hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK’larımıza teşekkür ediyorum. Eylem planımız sanayi sektörümüz ve yatırımcılarımız başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."