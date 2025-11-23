Cevdet Yılmaz'dan "COP31" değerlendirmesi: Başarının güçlü teyididir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP) 31’inci dönem Başkanlığı ve ev sahipliği yapmasına ilişkin alınan kararı değerlendirdi.

Uzun süredir devam eden diplomatik müzakerelerin sonucunda ev sahipliğini üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bu önemli ev sahipliği kararı, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve çok taraflı süreçleri başarıyla yönetme kapasitesinin güçlü bir teyididir" dedi.

"Yeşil dönüşüm çalışmalarımızı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik"

Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İklim değişikliği, artık yalnızca çevresel bir mesele değil; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden küresel ekonomik istikrara kadar pek çok alanda kazanımları tehdit eden ortak bir sınamadır. Avustralya ile yakın iş birliği içinde yürüteceğimiz COP31 Başkanlığımız döneminde; kuzey ile güney arasında köprü kuran, adil, hakkaniyetli, kapsayıcı, tüm tarafların görüşünü dikkate alan ve tam şeffaflıkla ilerleyen bir süreç yürütmeyi amaçlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarımızı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.

Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu alanın toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 60’ın üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl yasalaştırdığımız İklim Kanunu ile dönüşüm sürecimizi daha da hızlandırırken; enerji verimliliği, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Sıfır Atık gibi pek çok alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz."

"Türkiye yapıcı ve belirleyici aktör haline geldi"

Türkiye'nin küresel ölçekte belirleyici bir aktör haline geldiğini vurgulayan Yılmaz şunları aktardı:

"Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz diplomatik girişimlerle Türkiye, küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör hâline gelmiştir. Önümüzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile birlikte COP31’e ev sahipliği yapacak olmamız, Türkiye’nin uluslararası iş birliğine ve küresel yönetişime sunduğu katkıyı daha da güçlendirecektir.

COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğimizin; küresel iklim müzakerelerine yeni bir ivme kazandıran, ülkeler arası dayanışmayı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sunan hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."