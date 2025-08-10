Cevdet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2007’deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014’te halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın görevde 11 yılı geride bıraktığını hatırlattı.
Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir. Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara."
